Staatssekretär Schellhorn verpachtet Lokal nun an seine Frau

Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn galt vor kurzem trotz seines gültigen Berufsverbots noch als Betreiber eines Skirestaurants in Salzburg. Jetzt hat er das "kreativ" gelöst.

Trotz Berufsverbot und der Ankündigung in oe24 Anfang des Jahres, all seine Jobs und Ämter für die Aufgabe als Staatssekretär fristgerecht aufzugeben, wurde Staatssekretär Sepp Schellhorn (Neos) bis vor kurzem als Betreiber eines Skirestaurants in Salzburg geführt - was zu Riesenwirbel führte.

Das sei ein „technisches Detail“, hieß es dazu aus seinem Büro. Die "Lösung" ist - zumindest für die Grünen, die darüber toben - sehr "kreativ".

Seine Frau leitet Schellhorn KG

Wie das Firmenbuch zeigt, hat Schellhorn das Skirestaurant nun an die Schellhorn KG verpachtet. In der Schellhorn KG, einer 1996 gegründeten Kommanditgesellschaft, wird der Gesellschafter Sepp Schellhorn (seit 1. Juni mit Zusatz nicht vetretungsbefugt) von seiner Gattin Susanne Schellhorn vertreten.

Rechtlich ist das Berufsverbot damit - nach 3 Monaten Verspätung - umgesetzt.