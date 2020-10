Stadt Wien rettet den Donauturm

Die Wien Holding erwirbt knapp über 25 Prozent der Anteile am Donauturm.

Wie Bürgermeister Michael Ludwig in der ORF-Pressestunden am Sonntag verkündete, wird sich die Wien Holding mit knapp über 25 Prozent am Donauturm beteiligen. „Wir haben schon seit geraumer Zeit Überlegungen angestellt, in welcher Form sich die Stadt Wien beim Donauturm engagieren kann, um die Zukunft dieses Wahrzeichens der Stadt mitgestalten zu können. Deshalb freue ich mich sehr, dass dieser Plan nun konkretisiert wird. Zusammen mit den bisherigen Eigentümern und Partnern in der Gesellschaft wollen wir nun den Standort weiterentwickeln und gemeinsam in die Zukunft gehen“, so Bürgermeister Ludwig.

Mit der aktuellen Beteiligung der Wien Holding mit knapp über 25 Prozent kehrt der Donauturm quasi wieder zurück zu seinen Wurzeln. Denn schon in den Jahren 1974 bis 1992 war der Donauturm im Eigentum der Wien Holding, bis er an die Bank Austria verkauft wurde.

420.000 Besucher im Jahr

„Wir sind schon seit langem und immer wieder im Austausch und freuen uns nun sehr, dass die Wien Holding die Zukunft des Donauturms aktiv mitgestalten wird. Eine nachhaltige und strategisch verankerte Partnerschaft, die für das Wiener Wahrzeichen eine echte Win-Win-Situation darstellt“, so die Donauturm-Gesellschafter unisono.

Der Wiener Donauturm ist mit seinen 252 Metern eines der markantesten Wahrzeichen Wiens. Er wurde nach zwei Jahren Bauzeit im Jahr 1964, anlässlich der Wiener Internationalen Gartenschau, eröffnet. Bis zu 420.000 BesucherInnen werden pro Jahr am Donauturm verzeichnet.