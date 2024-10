Steiermark: Bei dieser Wahl könnte FPÖ Erster werden

Am 24. November will FPÖ Steiermark drehen

Duell. Anders als in Vorarlberg ist das Duell um Platz 1 in der Steiermark zwischen ÖVP und FPÖ mehr als real. Fast alle Meinungsumfragen sehen die Blauen mit Mario Kunasek bereits auf Platz eins.

Die Landtagswahl in der Steiermark am 24. November hat damit auch eine enorme Bedeutung für die Bundes-ÖVP. Verliert ÖVP-Landeschef Christopher Drexler - bekennender Befürworter einer schwarz-roten Zusammenarbeit - dort den Landeshauptmannsessel an Kunasek, würden im Bund die Befürworter von Blau-Schwarz stärker werden. Das weiß auch FPÖ-Chef Kickl. Zudem könnte in der Steiermark die SPÖ die FPÖ unterstützen und damit auch Turbulenzen in der SPÖ auslösen.