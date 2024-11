Steiermark-Wahl: FPÖ-Kunasek geht schon von Wahlsieg aus

Kunasek rechnet mit Wahlsieg und kündigt schon Gespräche mit anderen ab Dienstag an - FPÖ-Gremien unüblicherweise schon am Tag nach der Wahl

Der steirische FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek rechnet offenbar schon recht fix mit einem Sieg bei der Landtagswahl am Sonntag und hat nun bereits angekündigt, ab Dienstag Gespräche mit den anderen Parteien über eine Regierung zu beginnen. "Es wird uns in der Steiermark gelingen, weil wir offene Gesprächskanäle haben." Der traditionelle "blaue Montag" entfällt für die Freiheitlichen diesmal, Kunasek trommelt die Parteigremien schon für den Tag nach der Wahl zusammen.

Anders als im Bund regle in der Steiermark die Landesverfassung, dass die stimmenstärkste Partei den Anspruch hat, mit den anderen Gespräche zu führen - "sollte ich Erster werden, werde ich das tun", sagte Kunasek Montagabend beim "Business Talk" von Thomas Prantner. Nach der Wahl kommenden Sonntag soll es dann schnell gehen, kündigte Kunasek an: "Am Dienstag werde ich diese Gespräche beginnen", in der Reihenfolge des Wahlergebnisses. "Wer dann kommt, werden wir sehen. Irgendeiner wird kommen."

Video zum Thema: FELLNER! LIVE: Mario Kunasek im Interview

"Keine Zeit zu verlieren"

Den üblichen "blauen Montag", an dem die Freiheitlichen sich nach dem Wahlsonntag erholen, "den gibt's bei mir nicht mehr, weil wir haben keine Zeit zu verlieren", betonte Kunasek. Bereits am Montag sollen also diesmal die Parteigremien tagen, erklärte er.

Kunasek gab sich jedenfalls optimistisch, eine stabile Regierung zustande zu bringen: "Es wird uns in der Steiermark gelingen, weil wir offene Gesprächskanäle haben", meinte er, und "weil bei uns weniger politisches Porzellan zerschlagen wurde".