× Sternsinger zu Besuch bei Van der Bellen

''Schön, dass ihr da seid und uns heute Euren Sternsingersegen geben werdet. Herzlich willkommen und danke, dass ihr uns besuchen kommt'', begrüßte der Bundespräsident die Gruppe.

Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer haben am Donnerstag eine Sternsingergruppe aus der Pfarre Neudorf im Burgenland in der Wiener Hofburg empfangen. Das Staatsoberhaupt würdigte dabei den Einsatz der Kinder. Es sei "unheimlich wichtig, dass die Aktion auch in diesem Jahr trotz Pandemie stattfinden kann", wird Van der Bellen in einer Aussendung der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar am Donnerstag laut Kathpress zitiert.

Mit den Spenden "wird vor Ort geholfen"

Die Gruppe aus der mehrheitlich kroatischsprachigen Gemeinde überbrachte dem Staatsoberhaupt den Segen zweisprachig, in Deutsch und Kroatisch. "Mit den Geldern der Sammlung wird vor Ort geholfen, gemeinsam mit ansässigen Initiativen. Nachhaltig", so Van der Bellen. "Die Spenderinnen und Spender, habe ich gehört, werden auch als 'vierter König' bezeichnet. Das zeigt, wie wichtig der Zusammenhalt und das Zusammenwirken aller Menschen ist. Gerade in einer Krise", betonte der Bundespräsident. Die fünf Kinder Mara, Bernhard, Johanna, Nico und Hannah freuten sich demnach über die Wertschätzung des Bundespräsidenten und übergaben ihm und seiner Ehefrau drei Geschenke: Sternsingertee und -kekse, Fairtrade-Produkte zum Naschen und ein Porträt eines indigenen Buben aus Amazonien.

Aufgrund der Pandemiesituation habe man sich die Jungschar dieses Jahr entschlossen, die Spendenmöglichkeiten zu erweitern. So biete man mit der Aktion "Click & Bless" (www.sternsingen.at/clickandbless) die Möglichkeit, sich als "vierter König" zu betätigen und Glück- und Segenswünsche mit wenigen Clicks in einem Kurzvideo weiterzutragen. Das Video lässt sich über soziale Medien oder in einer persönlichen Nachricht versenden. Ebenso neu ist die Möglichkeit, via Facebook dabei zu helfen, die Kassa von Caspar, Melchior und Balthasar zu befüllen.

Unterstützung indigener Völker

Inhaltlicher Schwerpunkt der Sternsingeraktion 2022 ist die Unterstützung indigener Völker im brasilianischen Regenwald, die mit ihrer Lebensweise den Regenwald gegen Ausbeutung und Zerstörung verteidigen. Dabei gehe es um rechtliche Absicherung ihrer Territorien, medizinische Betreuung und Bildung. Den Regenwald als "grüne Lunge der Erde" zu erhalten sei zugleich Schutz des Weltklimas, heißt es seitens der DKA.

Bei der jährlich durchgeführten Sternsingeraktion bilden Kinder und Jugendliche das Fundament der größten entwicklungspolitischen Spendenaktion Österreichs. Mit dem Erlös unterstützt werden 500 Sternsingerprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika, die sich besonders Menschen in Not widmen, deren Armut sich durch die Pandemie drastisch verschlimmert hat.

Österreichweit sind jedes Jahr über 85.000 Sternsinger aus 3.000 Pfarren im Dienst der guten Sache unterwegs. Im vergangenen Jahr haben die Sternsinger österreichweit über 13 Millionen Euro für den guten Zweck "ersungen".