Stocker soll heute in Rom auf Georgia Meloni treffen

Gespräche über Migration, Ukraine und EU.

Nachdem der österreichische Bundeskanzler, Christian Stocker, bereits seinen Amtskollegen in Berlin, Friedrich Merz, besucht hatte, steht am Dienstag nun Italiens Premierministerin am Terminplan.

In Rom soll Stocker Georgia Meloni zunächst zu einem Vier-Augen-Gespräch, dann in größerer Runde treffen.

Mit der Italienerin - sie führt die Post-Faschisten an, gilt aber selbst als moderater - soll es naturgemäß um die drängenden Fragen der EU - Ukraine-Krieg und Migration - gehen. Im Unterschied zu ihren quasi österreichischen Konterpartes - den Blauen - unterstützt Meloni die EU-Sanktionen gegen Russland.

In Sachen Migration sind Stocker und Melonie auf einer Linie. Das haben beide Politiker wiederum mit Frankreichs Premier Macron gemeinsam, den Stocker Freitag trifft.