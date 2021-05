Am heutigen 8. Mai, dem Tag der Befreiung, waren in Wien mehrere Demonstrationen geplant. Gegen Ende kam es bei der U6 zu einem Aufeinandertreffen zwischen Polizei und Demonstranten.

Zu einer Straßenschlacht kam es am Samstagnachmittag zwischen Polizei und Demonstranten bei der U6 Station Josefstädter Straße

Eskalation

Die Demonstration war eigentlich schon zu Ende. Doch dann eskalierte die Situation. Die linken Gegendemonstranten versuchten, den Rechten in die U-Bahn-Station zu folgen. Daraufhin ging die Polizei hart gegen die Gegendemonstranten vor und setzte Pfefferspray ein. Gleichzeitig fliegen Flaschen und Gegenstände auf die Beamten.

Verletzte

Mindestens ein Teilnehmer wurde so schwer verletzt, dass er von der Wiener Berufsrettung behandelt werden musste. Auch die Polizei wurde von den Demonstranten attackiert und mit Flaschen und anderen Gegenständen beworfen. In einem Tweet nimmt die Polizei dazu Stellung:

Unsere Kolleg*innen wurden von den Teilnehmer*innen der Gegendemo mit pyrotechnischen Gegenständen und Flaschen beworfen. Vier Kolleg*innen sind dabei verletzt worden. #w0805 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) May 8, 2021

Demo angemeldet

Rund um den Yppenplatz am Brunnenmarkt fand eine bereits angemeldete Kundgebung der Bürgerbewegung "Die Österreicher" statt. Die Empörung darüber war groß, Rechtsextremismus habe hier nichts verloren, twittern die User. Gleichzeitig kündigt die Antifa eine Demonstration am selben Ort an.

Erste Eindrücke vom Wiener Yppenplatz, wo heute Abend am #TagderBefreiung NeofaschistInnen aufmarschieren wollen. Bereits jetzt mehrere kleine rechte Gruppen. Neonazis, die oben und unten verwechseln. Sehr viel Polizei. Und überall schon Schilder gegen Nazis. #w0805 #8Mai pic.twitter.com/VC7trq30gq — Michael Bonvalot (@MichaelBonvalot) May 8, 2021

Die Plattform "Radikale Linke" wehrt sich gegen die Veranstaltung. Auf Twitter gibt sie Kund: Unser Feminismus bleibt antifaschistisch. Gegen die rassistische Instrumentalisierung von Femiziden. Heute und an jedem Tag! Im Rahmen der Kundgebung am Yppenplatz sollte nämlich einer 54-Jährigen gedacht werden, die im Mai 2016 auf dem Brunnenmarkt auf ihrem Weg zur Arbeit erschlagen worden war.

Gegendemonstrationen

Der Versammlung von rund 50 Teilnehmern stellten sich rund 300 Gegendemonstranten entgegen. Die Polizei sicherte die Kundgebung ab, ein geplanter Marsch von der U6-Station zum Yppenplatz wurde aber von zahlreichen Gegendemonstranten mit Straßensperren immer wieder blockiert.