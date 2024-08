Swiftie-Gipfel bei Nehammer im Kanzleramt

Die Gruppe "Swiftie Nights Vienna" wurde von Karl Nehammer ins Kanzleramt eingeladen, um sich über die Absage der Taylor-Swift-Konzerte auszutauschen.

Es war eine Hiobsbotschaft für alle Swiftes: Drei Konzerte von Taylor Swift, die diese Woche in Wien steigen hätten sollen, mussten aufgrund von akuter Terrorgefahr abgesagt werden. Auch wenn die mutmaßlichen Drahtzieher des geplanten Terroranschlags am Gelände des Ernst Happel Stadions gefasst wurden, ist die Enttäuschung in der Fan-Gemeinde der US-Sängerin grenzenlos.

Weil die Absage der "Events des Jahres" überdimensional große Wellen schlugen und sogar die Politik erreichten, lud Bundeskanzler Karl Nehammer die Gruppe der "Swiftie Nights Vienna" kurzerhand ins Kanzleramt ein. Dort nahm er sich den trauernden Fans an und tauschte sich mit ihnen rund um das abgesagte Konzert aus.

© Instagram/swiftienightsvienna

Die Community postete im Anschluss an das Treffen ein Foto auf Instagram mit folgendem Wortlaut: "Wir sind sehr dankbar, dass wir zu @karl.nehammer (Bundeskanzler von Österreich) eingeladen wurden, um im Namen unserer Swiftie Community über die Absage zu sprechen. Er war wirklich an unserer Gemeinschaft interessiert und hat unsere Sorgen und Emotionen sehr ernst genommen."