Tirol-Wahl: Die ersten Ergebnisse sind da

In der kleinsten Gemeinde Österreichs regiert ab sofort eine Frau.

Um kurz vor 11.00 Uhr sind am Wahlsonntag traditionell die ersten Ergebnisse der Tiroler Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen für zwei Kleinstgemeinden im Bezirk Reutte vorgelegen. Sowohl in der 94-Seelen-Gemeinde Hinterhornbach als auch in Gramais, der mit 41 Bewohnern kleinsten Gemeinde Österreichs, gab es keine Überraschungen. Denn beiderorts kandidierte jeweils nur eine Liste für den Gemeinderat, es gab nur einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin für das Bürgermeisteramt.

In Gramais wird mit Stefanie Krabacher künftig eine Frau die Geschicke des Ortes leiten. Sie hatte keinen Gegenkandidaten. Wenig überraschend war in der kleinsten Gemeinde auch der Ausgang im Gemeinderat. Mit der "Gramaiser Liste" trat nur eine Liste an - so wie in weiteren 39 Gemeinden im Bundesland, in weiteren 112 (vor allem kleineren) Gemeinden gab es ebenfalls nur einen Bürgermeisterkandidaten.

Nur eine Liste

Gerade einmal 37 Personen, 16 Männer und 21 Frauen, waren in Gramais stimmberechtigt. 35 davon kamen zur Wahl, was einer Wahlbeteiligung von 94,6 Prozent entspricht. Davon wählen alle gültig. Die Gramaiser und Gramaiserinnen hatten seit zwölf Jahren erstmals wieder die Möglichkeit einer (Kommunal-)Wahl. 2016 war sie ausgefallen, weil sich niemand im Ort beworben hatte. Gemeinderat und Bürgermeisteramt wurden daher behördlicherseits fortgeschrieben. Ex-Bürgermeister Michael Fasser kandidierte heuer nicht mehr.

Sehr überschaubar war die Zahl der Wahlberechtigten auch im Außerferner Hinterhornbach. Dort waren 76 Personen aufgefordert, ihre Stimme abzugeben, 39 Männer und 37 Frauen. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,9 Prozent. Martin Kärle bleibt Bürgermeister, die Liste "ÖVP gemeinsam für Hinterhornbach" konnte alle 55 gültig abgegebenen Stimmen auf sich vereinen.

Unter 100 liegt die Zahl der Wahlberechtigten im Bezirk Außerfern außerdem in Kaisers (65, davon 34 Männer, 31 Frauen), Namlos (59, davon 36 Männer, 23 Frauen) und Pfafflar (86, davon 46 Männer, 40 Frauen). Klar war die Lage schon vor der Öffnung der ersten Wahllokale in der Außerferner Gemeinde Musau. Denn dort fand sich überhaupt weder ein Bürgermeisterkandidat noch eine Gemeinderatswahlliste. Sowohl Gemeinderat als auch Bürgermeister bleiben somit vorerst im Amt.