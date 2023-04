Trip in die USA: Plakolm besuchte Vortrag von Schwarzenegger

Vor seinem Vortrag „Breaking the Cycle of Extremism“ hatte Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm die Gelegenheit für ein Treffen mit Arnold Schwarzenegger.

„Antisemitismus und Extremismus sind Gift für unsere Gesellschaft. Es ist alarmierend, dass extreme Tendenzen in den letzten Jahren zunehmen“, so die Jugendstaatssekretärin. Auch Arnold Schwarzenegger erwähnte in seiner Begrüßung, dass das Problem global wie auch in Österreich ein wachsendes sei.

© BKA/Arno Melicharek ×

„Die Antisemitismus-Studie des Parlaments zeigt ganz klar, dass wir gerade bei arabisch- und türkischstämmigen Jugendlichen ein Problem haben. Ich sehe es als eine Bringschuld, auch als Aufgabe der entsprechenden Communitys, gegen dieses wachsende Problem innerhalb ihrer Reihen klar und entschieden aufzutreten“, so die Jugendstaatssekretärin „In Österreich haben wir ein Thema mit importiertem Antisemitismus, da müssen wir Initiativen dagegen setzen“.

Hass spielt sich v.a. unter Jugendlichen sehr stark im Netz ab. Dieses Thema wird die Jugendstaatssekretärin bei weiteren Terminen u.a. mit META thematisieren.