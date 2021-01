Trotz Lockdowns: Geheime Silvesterparty bei Martin Ho

Mindestens fünf Personen sollen in einem Hotel in der Wachau bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben.

Wieder gibt es Aufregung um Star-Gastronom und Kurz-Vertrautem Martin Ho. Wie „ZackZack“ berichtet, feierte Ho zu Silvester ein Fest im Boutique Hotel „La Petit Ivy“ in der Wachau, obwohl solche Partys während des Lockdowns verboten sind.

Dem Bericht zufolge sollen zumindest fünf Personen an der Silvesterparty teilgenommen haben. Schon am Nachmittag soll es im Hotel Livemusik gegeben haben, die Gäste verließen das „La Petit Ivy“ dann erst in den frühen Morgenstunden. Besonders brisant: Mitten in der Nacht wurden die Kennzeichen an parkenden Autos abmontiert.

Ho spricht von Familienfeier

Ho selbst hatte ein Video geteilt, auf dem ein eine gedeckte Festtafel zu sehen war. Gegenüber „ZackZack“ gab der Gastronom an, dass nur „im kleinsten Familienkreis“ gefeiert wurde. Fotos und Augenzeugenberichte würden aber belegen, dass auch andere Personen ebenso wie Ho selbst anwesend waren.

NEOS-Abgeordneter Helmut Brandstätter stellt in der Angelegenheit parlamentarische Anfragen an Innen- und Gesundheitsministerium. Er will wissen, ob die Behörden über die Party bei Ho informiert waren und ob es Strafen gab.

In den vergangenen Monaten war der Szene-Gastronom vermehrt in die Schlagzeilen geraten. So hatte sein Lokal „DOTS“ bereits Tage vor der Verkündigung des zweiten Lockdowns auf Social Media die vorübergehende Schließung des Lokals angekündigt.