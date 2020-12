Türkis-Grün: Koalition kracht immer lauter

In der türkis-grünen Koalition knirscht es immer ärger im Gebälk. Wechselt Kurz?

Er gehe, so ätzte FPÖ-Chef Norbert Hofer gestern nach einem Gespräch mit Kanzler Sebastian Kurz am Montag, von Neuwahlen 2021 aus.Er könne sich nicht vorstellen, „dass diese Regierung das kommende Jahr übersteht". Sofort schickte die ÖVP Kurz-Vertrauten Generalsekretär Axel Melchior zum Dementi aus – doch es kracht an allen Ecken und Enden.