Umfrage: Asyl-Streit drückt Grüne runter

Der Koalitionsstreit um die Afghanistan-Flüchtlinge trifft die Grünen voll.

Nur 10 % in der aktuellen Sonntagsfrage (Research Affairs, 1.000 Befragtevom 24.–26. 8., max. Schwankung 3,2 %), ein Minus für Vizekanzler Werner Kogler in der Kanzlerfrage und im Polit-Barometer. Es ist keine Frage:



Die Grünen haben schwer daran zu kauen, dass ihnen die ÖVP eine beinharte Flüchtlingslinie in der Afghanistankrise aufzwingt.



Im Gegensatz dazu sind die Türkis-Werte stabil, mit 19 % liegt auch die Kickl-FPÖ über ihrem Ergebnis der letzten Wahl. Zulegen können nur die Neos – und die halten sich elegant heraus.



