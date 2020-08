Umfrage zur Wien-Wahl: SPÖ kratzt an 40-Prozent-Marke

Der SP-Stadtchef baut in der Frage nach der Direktwahl aus, Strache verliert weiter.

Die aktuelle Umfrage von Research Affairs (mit 401 Interviews von 17. bis 20. August) bestätigt die SPÖ in ihrer Führungsrolle. Mit 39 Prozent kratzen die Sozialdemokraten weiter an der „40er-Schwelle“. Bei einer direkten Bürgermeisterwahl käme SP-Stadtchef Michael Ludwig sogar schon auf 47 Prozent – ein Plus von einem Prozent gegenüber der letzten Umfrage.

Stagnation

ÖVP und Grüne liegen stabil hinter der SPÖ. 22 Prozent würden am 11. Oktober die Türkisen wählen (21 Prozent Gernot Blümel direkt zum Bürgermeister). Die Grünen verweilen auf 14 Prozent, Vizebürgermeisterin Birgit Hebein würden allerdings nur acht Prozent direkt zur Stadtchefin wählen. Ihre umstrittenen Pläne wie Gürtelpool und „autofreie City“ gehen scheinbar selbst einigen Grünwählern zu weit.

Aktuelle Sonntagsfrage

Rot-Grün

Die Arbeit der rot-grünen Stadtregierung sieht die Mehrheit der Befragten positiv: 54 Prozent ist mit dieser „sehr“ oder „eher“ zufrieden. Mit der Arbeit von Bürgermeister Michael Ludwig sind sogar 72 Prozent zufrieden.

Direktwahl zum Bürgermeister

FPÖ versus Strache

Im leichten Aufwärtswind be­findet sich die FPÖ, die ­erneut ein Prozent zulegte – und aktuell bei elf Prozent liegt. Verlierer der Umfrage ist HC Strache, der mit seiner Partei auf drei Prozent fällt und somit den Einzug in den Gemeinderat verpassen würde – der setzt fünf Prozent voraus.

Wende?

Straches Hoffnung: 16 Prozent der ­Wiener sagen trotz aller Skandale, dass er für sie weiterhin wählbar wäre. Allerdings sind das um sechs Prozent weniger als bei der letzten Umfrage.