Verteidigungsministerin bei Kommandoübergabe der Garde

Oberst Georg Frischeis ist neuer Kommandant des Repräsentationsverbandes.

Am Mittwoch, den 11. September 2024, erfolgte im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Kommandoübergabe der Garde an Oberst Georg Frischeis vor dem Schloss Schönbrunn.

Oberst Georg Frischeis übernimmt das Kommando von Brigadier Stefan Kirchebner. Seit 8. Juli ist Frischeis mit der Führung des Repräsentations- und Einsatzverbandes des Bundesheeres betraut und übernimmt mit heute offiziell das Kommando. Für eine würdige musikalische Umrahmung des Festaktes sorgte die Gardemusik.

Brigadier Stefan Kirchebner © Bundesheer/Daniel Trippolt ×

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Mit Oberst Georg Frischeis übernimmt ein äußerst erfahrener und engagierter Offizier das Kommando über die Garde. Mit seiner langjährigen Erfahrung, auch im Kontext internationaler Einsätze, bringt er die besten Voraussetzungen mit, um diese anspruchsvolle Position zu übernehmen. Mein Dank gilt auch Brigadier Stefan Kirchebner, der die Garde über viele Jahre hinweg mit großem Erfolg geführt hat. Ich wünsche Oberst Frischeis viel Erfolg in seiner neuen Funktion und bin überzeugt davon, dass er die traditionsreiche Arbeit der Garde im Dienste der Republik erfolgreich fortsetzen wird.“

Oberst Georg Frischeis © Bundesheer/Daniel Trippolt ×

Der Militärkommandant von Wien, Brigadier Kurt Wagner, übergab die Fahne der Garde und somit symbolisch auch die Verantwortung über den Verband an Oberst Georg Frischeis. Brigadier Stefan Kirchebner verabschiedete sich als langjähriger Kommandant der Garde und wünschte dem neuen Kommandanten alles Gute in seiner Funktion. In Vertretung des Bürgermeisters der Stadt Wien wünschte der Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat Marcus Schober, Oberst Frischeis viel Glück und alles Gute.

Oberst Georg Frischeis wurde 1968 in Wien geboren und rückte 1986 als Einjährig-Freiwilliger nach Neusiedl am See ein. 1991 verpflichtete er sich als Offizier auf Zeit bei der Garde. Von 1994 bis 1997 absolvierte er die Militärakademie und musterte als Jägeroffizier wiederum zur Garde aus. Dort war er in den verschiedensten Funktionen, unter anderem als stellvertretender Kommandant der Garde, eingesetzt. Nach seiner Ausbildung zum Bataillonskommandanten wechselte er als Planungsoffizier zur Heerestruppenschule nach Eisenstadt.

Seit 2012 versah Frischeis Dienst im Verteidigungsministerium und brachte seine Erfahrungen beispielsweise in der militärstrategischen Einsatzvorbereitung und in der Generalstabsabteilung ein. Oberst Frischeis konnte in zahlreichen Auslandseinsätzen, EU- und NATO-Ausbildungen sowie bei internationalen Großübungen Erfahrung sammeln. Bisher war er Leiter des Militärischen Protokolls in der Abteilung Militärdiplomatie des Verteidigungsministeriums sowie Vorsitzender des Ballkomitees des „Ball der Offiziere“. Oberst Georg Frischeis wohnt in Wien und ist Vater einer erwachsenen Tochter.

Die Garde

Die Garde unterstützt den Bundespräsidenten, Vertreter der Bundesregierung und öffentlicher Behörden bei deren protokollarischen Verpflichtungen, Staatsbesuchen und Empfängen ausländischer Botschafter oder Generalstabschefs. Das ganze Jahr über bilden Ehrenformationen und Gardemusik den feierlichen Rahmen für Staatsakte und bei festlichen Veranstaltungen. Neben repräsentativen Aufgaben sind alle Gardesoldaten bestens ausgebildete Infanteristen und können wie jedes Jägerbataillon des Bundesheeres eingesetzt werden. Im Einsatzfall übernehmen die Gardesoldaten vor allem Aufgaben im Raum-, Begleit- und Objektschutz. Die Militärmusik der Garde ist ebenfalls ein wesentlicher Teil des Verbandes und ist im In- und Ausland bekannt.