Warum Anschober jetzt eigene Rede hält

Gesundheitsminister Anschober will am Dienstag über Fehler und ''Phase vier'' reden.

Wien. Auch, wenn beide Herren es immer wieder dementieren, dürfte die Stimmung zwischen Kanzler ­Sebastian Kurz und Rudolf Anschober nicht die beste sein. Der Gesundheitsminister gibt daher auch – durchaus ungewöhnlich – am Dienstag eine eigene „Erklärung“ ab, die er naturgemäß gar nicht als Reaktion auf die „Erklärung“ von Kurz am Freitag verstanden wissen will. Als ­Gesundheitsminister in Zeiten der Pandemie hat er freilich viel zu erzählen. Der Grüne dürfte dabei – wie er es bereits in der Vergangenheit gemacht hatte – „Fehler“ etwa bei Verordnungen eingestehen. Und wohl auch seinen Tweet an Junge – „Reißt euch zusammen“ – revidieren und jetzt „Zusammenhalt“ aller Gruppen und Generationen beschwören.

Herausforderung. Dabei dürfte der einstige ober­österreichische Landesrat auch auf die zweite Welle in Europa und Österreich, die er wohl so nicht nennen wird, eingehen und Notwendigkeiten weiterer Maßnahmen andeuten. Während er die Bevölkerung für ihre „Disziplin“ loben will. Diese Woche will er auch Gespräche mit den Oppositionsparteien über das neue Covid-19-Gesetz starten. Am Mittwoch soll er gemeinsam mit Kurz dann die Verschärfungen präsentieren.