Warum lehnte er Video ab? Kern heute im U-Ausschuss

Die ÖVP will heute den ehemaligen SPÖ-Kanzler Christian Kern ins Visier nehmen.

Die Türkisen sind ja im U-Ausschuss schwer in der Defensive -heute gibt es Gelegenheit für einen Gegenangriff. Geladen ist Ex-Kanzler Christian Kern, dessen SPÖ ja das Ibiza-Video angeboten worden war -er hatte abgelehnt.

Knalleffekt. Für einen Knalleffekt sorgte am Mittwoch der Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs. Der sagte nicht nur aus, dass die Regierung über Hausdurchsuchungen bei Ministern informiert werde. Fuchs konnte auch nicht ausschließen, in den letzten 4 Wochen Akten an den wegen eines anderen Falls suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek übermittelt zu haben. Pilnacek ist schon seit Herbst nicht mehr zuständig.