Wasserknappheit: Kommt jetzt ein Pool-Verbot?

Nach der Arbeit noch schnell im eigenen Garten abkühlen oder am Wochenende die heißen Sommertage so richtig genießen. Ein Aufstell-Pool macht's möglich. Doch die steigende Wasserknappheit lässt erste Politiker und Verbände über einen Verbot diskutieren.

"Wir dürfen das Wasser nicht verschwenden. Es liegt jetzt an den Bürgermeistern, zu entscheiden, ob die Nutzung von Pools zu rechtfertigen ist. Wir appellieren, lieber öffentliche Bäder und Seen zur Erfrischung zu nutzen", so Gewässer-Experte Sascha Maier (47) vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Aufstellpools fassen zwischen 5.000 und 30.000 Liter. "Das ist ein enormer zusätzlicher Wasserverbrauch. Der Grundwasserspiegel sinkt, Bäche und Flüsse können trockenfallen. Die Versorgung mit Trinkwasser hat absoluten Vorrang vor anderen Nutzungen!", so Maier.

Politiker schließen sich Weckruf an

Auch Politiker schließen sich dem Weckruf des Gewässer-Experten an. Helmut Kleebank, wasserpolitischer Sprecher der SPD, meint gegenüber der "Bild": „Im Mittelpunkt steht die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser. Wenn von den Wasserversorgern das Signal kommt, dass Beschränkungen nötig sind, muss die Politik entscheiden, ob das im privaten oder industriellen Bereich passieren soll. Es kann also regional unterschiedlich sein.“

Gemeinde hat Verfügung für Pool-Verbot bereits vorbereitet

Manche Kommunen gehen sogar schon einen Schritt weiter und bereiten eine solche Verfügung vor. So auch Christian Tretow (SPD), Bürgermeister in Untereisesheim in Baden-Württemberg, der im Falle einer akuten Wasserknappheit eine Verfügung aktiviert, die die Wassernutzung im Sommer einschränkt. "Das Befüllen von Pools und Bewässern privater Gärten wäre dann untersagt", so Tretow zur "Bild". Das Ordnungsamt würde die Einhaltung der Regeln kontrollieren.

Untereisesheim beklagt bereits seit Jahren Wassermangel. Lediglich mit zusätzlichem Wasser aus dem Bodensee können sie ihren Bedarf decken. Dies sei aber auf Dauer "keine tragfähige Lösung." Ein generelles Bau-Verbot von Pools wurde zwar diskutiert, aber schnell wieder verworfen. "Das ist nicht verhältnismäßig", so Tretow.

Pool-Verbot in Österreich?

Auch in Österreich ist ein Pool-Verbot möglich. Der steirische ÖVP-Landesrat Johann Seitinger ließ jüngst mit der Überlegung eines Poolbau-Verbots aufhorchen. Die Wasserknappheit macht auch vielen österreichischen Gemeinden im Sommer gehörig Probleme.