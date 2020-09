Statt mit geladenen Gästen wird der Start des türkisen Wahlkampf-Auftakts für die Wien-Wahl jetzt zur Gänze virtuell stattfinden und ins Internet verlegt.

Die Wiener ÖVP hat ihren für heute, Donnerstag, Nachmittag angesetzten Wahlkampfauftakt in der geplanten Form abgesagt. Angesichts der steigenden Coronavirus-Fallzahlen wird die Veranstaltung nun als Online-Event durchgeführt, wie die Volkspartei mitteilte.



Lediglich Medienvertreter sind - zumindest laut aktuellem Stand - auf dem Eventareal vor der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse erlaubt, wie auf APA-Anfrage betont wurde. Bei dem Auftakt, an dem der ÖVP-Bundesparteichef, Bundeskanzler Sebastian Kurz, und der Chef der Wiener Türkisen, Gernot Blümel, teilnehmen, hätten ursprünglich auch 100 geladene Gäste dabei sein dürfen.