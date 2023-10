Enthüllt: Die Luxus-Beach-Clubs der Hamas

Während die normale palästinensische Bevölkerung leidet, hat sich die Hamas Luxus-Beach Clubs und Luxushotels im Gazastreifen errichten lassen. Mit mutmaßlich westlichen Hilfsgeldern

Dass Hamas-Terror-Paten - also die politische Führungsebene der Terrormiliz, die dn Gazastreifen regiert - in nobelsten Hotelsuiten in Istanbul und Doha residiert, ist bekannt.

Aber wie geht es den Hamas-Führern - wenn sie nicht gerade Terrorattentate auf Israel verüben und in Kriege verwickelt sind - sonst? Auffallend gut, wie Videos und Fotos dokumentieren.

In den vergangenen Jahren - mutmaßlich mit Hilfsgelder aus dem Westen, die eigentlich zur Errichtung von Schulen gedacht waren - haben die radikalen Islamisten Luxushotels und Luxus-Beach-Clubs - wie Foto und Videos belegen - im Gazastreifen erbauen lassen.

Luxus direkt am Strand - für normale Palästinenser kaum leistbar

Via AP-Video kann man etwa ein luxuriöses Hotel direkt am Strand "bewundern". Durschnittsbürger im >Gazastreifen können sich das eher nicht leisten.

Das gilt auch für das "Bianco Resort" am Strand.