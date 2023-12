Gaza: Dutzende Hamas-Terroristen ergeben sich

Die Bilder sind dramatisch: Dutzende Hamas-Kämpfer haben sich heute in Jabalya im nördlichen Gazastreifen offenbar ergeben. Man sieht wie sie mit nacktem Oberkörper rund um ein teils zerstörtes Gebäude auf dem Boden knien. Sie sollen der Division "Noubha" der Hamas angehören.

Und israelische Soldaten neben ihnen stehen. Kurz darauf wurden sie in einem israelischen Militär-Pickup weggefahren - wohl zu Befragungen in Israel. Israelische Medien wie Haaretz und Channel 12 haben Videos und Bilder veröffentlicht, die wohl vom israelischen Militär stammen. Es soll die größte Kapitulation von Hamas-Terroristen seit Ausbruch des Krieges sein, berichtet Haaretz.

Für das israelische Militär ist das freilich ein großer Erfolg, weil sie dadurch auch auf Informationen über die 138 Geiseln aus Israel, die nach wie vor in den Händen der Hamas-Terror-Gruppe seien, erhoffen..

More footage of Hamas terrorists who surrendered. pic.twitter.com/4PnEIQ4S3E