Hamas: Das ist Gretas radikale Einflüsterin

Greta Thunberg skandiert Anti-Israel-Slogans. Was aber wirklich für Wirbel sorgt, ist ihre radikale Freundin Sara Rachdan, der sie das Mikro überließ. Das ist Gretas Einflüsterin gegen Israel.

Greta Thunberg spaltet bereits seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober die Fridays-for-Future-Bewegung mit ihrer klaren Anti-Israel-Linie. Das wäre aber noch nicht einmal das Brisanteste: Die 20-jährige Klima-Aktivistin, die kein Wort über das Hamas-Terror-Massaker gegen israelische Zivilisten am 7. Oktover verlor, hat sich wiederholt mit Kufiya-Tüchern - das schwarz-weiße Tuch, das in woken Kreisen als chic gilt - gezeigt. Accounts auf X, die das Terror-Massaker am 7. Oktober sogar ausdrücklich gelobt haben, wurden von Greta Thunberg explizit zum Folgen empfohlen.

Sara Rachdan und ihre Hass-Botschaften

Eine zentrale Rolle hinter Gretas Linie dürfte Sara Rachdan einnehmen. Ihr überließ sie am Sonntag bei einer vermeintlichen Klima-Kundgebung auch das Mikrofon, um Israel zu attackieren. Sie war es auch, die den Mann, der Greta unterbrach, von der Bühne zog. Aber wer ist diese Sara Rachdan? Die niederländische Palästinenserin studiert in Amsterdam Medizin und fällt seit Längerem mit äußerst radikalen Postings auf.

Here's Sara Rachdan, Greta's new friend, supporting Hamas' massacre against Israeli civilians: „This is finally Palestinians taking action towards the occupation. Please support the resistance.“ pic.twitter.com/Egrtel0kuD — Filipp Piatov (@fpiatov) November 13, 2023

Gretas Freundin nennt Terror "Vorgehen gegen Besatzung"

Am 9. Oktober - also zwei Tage nach dem unbeschreiblichen Hamas-Massaker und noch bevor Israel seine Boden-Operation in Gaza startete - postete Gretas Freundin: "Ja, dieser Angriff wurde von der Hamas initiiert, aber es geht nicht um die Hamas. Es geht um den palästinensischen Widerstand. Das ist endlich ein palästinensisches Vorgehen gegen die Besatzung. Bitte unterstützt den Widerstand". Ein Terror-Attentat als "Vorgehen" gegen die "Besatzung"?

"Inspiration" durch Terroristin Leila Khaled

Dem nicht genug verharmlost sie auch noch den Holocaust. Eines ihrer Vorbilder dürfte just die einstige Terroristin Leila Khaled sein, der sie auf Instagram ein Posting widmete: "Danke, dass du uns weiterhin inspirierst, Widerstand zu leisten." Khaled entführte einst Flugzeuge. Greta Thunberg, die bekanntlich oft die Schule schwänzte, dürfte ihre "politische und historische Bildung" von eben jener Frau erhalten haben. Nach der Demo in Amsterdam sah man Greta mit ihr hinter der Bühne ausgelassen tanzen. Na dann.