Entriss Greta das Mikro: Jetzt spricht Demonstrant

In einem dramatischen Moment entriss der Niederländer Erjan Dam (65) Greta kurzerhand das Mikrofon, um gegen ihre politischen Ausführungen zu protestieren.

Greta Thunberg (20) sorgt erneut für Schlagzeilen, doch dieses Mal nicht wegen ihrer Umweltschutzansichten. Während einer Klima-Demo in Amsterdam geriet die junge Aktivistin in die politische Kritik. Anstatt über den Klimawandel zu sprechen, fokussierte sie sich auf den Nahost-Konflikt, was bei vielen Zuhörern auf Unverständnis stieß.

New York bekommt Flughafen-Lufttaxis

In einem Moment entriss der Niederländer Erjan Dam (65) Greta kurzerhand das Mikrofon, um gegen ihre politischen Ausführungen zu protestieren. In einem Interview mit dem "Spiegel" erklärt der pensionierte Physiotherapeut, dass er sich und andere Teilnehmer missbraucht fühlte: "Wir sind extra für diese Demonstration nach Amsterdam gereist, aber bei dem Protest ging es kaum um den Klimaschutz oder die Umwelt, sondern hauptsächlich um das Palästinenserproblem."

Dam betont, dass viele Zuhörer enttäuscht waren und die Veranstaltung verließen. Kritisch äußert er sich über Greta Thunberg: "Sie ist eine mutige Frau, aber wenn sie ständig über den Nahost-Konflikt statt über Klimaschutz spricht, tut das der Klimaschutzbewegung nicht gut. Menschen, die anderer Meinung sind, werden von solchen Reden abgestoßen. Das schadet der Sache." Dam plädiert dafür, dass die Klimaschutzbewegung sich auf ihr Kernthema fokussieren sollte.