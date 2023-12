Schwarzenegger zu Hamas-Opfern: "Will immer für Israel da sein"

Der Austro-Amerikaner Arnold Schwarzenegger zeigte sich nach den Schilderungen von Familienmitgliedern von Hamas-Geiseln schwer betroffen: "Ich habe niemals mit so etwas umgehen müssen". Es sei "extrem wichtig, dass die Welt Ihre Geschichten hört", sagte er den Überlebenden des 7. Oktobers und zu Familienmitgliedern von Geiseln in seinem Büro in Kalifornien.

Und der Schauspieler und Ex-Gouverneur Kaliforniens stellte unmissverständlich klar: "Ich will immer für jüdische Menschen und Israel da sein".

Thank you @Schwarzenegger for meeting with the families of the Israeli hostages being held in Gaza by Hamas terrorists.



You are a true friend. pic.twitter.com/xxqcTxkXzB