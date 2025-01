Wer nach Nehammer-Rücktritt neuer ÖVP-Chef werden kann

Nach dem Rücktritt von Karl Nehammer als ÖVP-Chef und Bundeskanzler kursieren schon einige Namen wer seine Nachfolge antreten könnte.

Die Koalitions-Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ sind endgültig geplatzt, als Folge dessen gab auch Karl Nehammer den Hut. Die ÖVP braucht jetzt auch einen neuen Frontmann.

Ein möglicher Nachfolger wäre Sebastian Kurz. Immer mehr in der ÖVP sprechen sich mittlerweile für ein Comeback des Ex-Kanzlers aus. Nach der oe24-Story über eine mögliche Kurz-Rückkehr liefen in der ÖVP jedenfalls die Telefone heiß. Gleich mehrere hochrangige ÖVP-Politiker hätten Kontakt zu Kurz aufgenommen, um auszuloten, ob er für ein Comeback bereit sei. Einige im Kurz-Umfeld versuchen den 38-Jährigen zu überreden, mit einer eigenen Liste anzutreten, damit er nicht auf Länder und Bünde angewiesen sei. Aber: „Wenn die Landeschefs ihn bitten, wird er den ÖVP-Chef machen“, so ein enger Kurz-Vertrauter.

© APA ×

Weitere Namen stehen im Raum

Sollte der Kurz-Plan scheitern werden in der ÖVP jedenfalls bereits Alternativen gehandelt: Wirtschaftskammer-Generalsekretär Wolfgang Hatttmannsdofer gilt als Zukunftshoffnung, der auch ein potenzieller „Verbinder“ zur FPÖ wäre. Aber: Er sei zu wenig bekannt, noch sei es ein paar Jahre zu früh für ihn, ist immer wieder zu hören. In Niederösterreich werden Vize-Landeshauptmann Stephan Pernkopf und Klubobmann Jochen Danninger, als mögliche Vizekanzler-Kandidaten genannt, wenn es darum geht, eine blau-schwarze Koalition mit einem Kanzler Herbert Kickl zu bilden. Bei einer Neuwahl wären beide jedoch keine Kandidaten, heißt es.

© APA/HERBERT NEUBAUER ×

Dem Vernehmen nach soll sich auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler als potenzielle ÖVP-Chefin ins Spiel bringen. Sie habe aber laut mehreren ÖVP-Quellen zu wenig Rückhalt in der Partei. Nicht einmal die Salzburger ÖVP würde hinter ihr stehen, wo mit dem designierten Landeshauptmann-Nachfolger Stefan Schnöll ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz den Ton angibt. „Bei einer Neuwahl haben wir nur mit Kurz die Chance, Erster zu werden“, so ein hochrangiger ÖVP-Landespolitiker.

© APA/MAX SLOVENCIK ×

Am Sonntag kommen laut oe24-Informationen die wichtigsten ÖVP-Vertreter zusammen, darunter auch die Landeshauptleute Johanna Mikl-Leitner, Markus Wallner, Anton Mattle, Thomas Stelzer und Wilfried Haslauer. Hier könnten die ersten Weichen gestellt werden.