Wieder wilde Fake-Attacken auf Gerald Grosz

Im Netz kursieren wieder zahlreiche Fake-Postings mit den Bildern von Prominenten. Auch Polit-Blogger Gerald Grosz ist im Visier und betroffen von den Fälschungen.

Gefälschte Werbeanzeigen und manipulierte Videos überfluten die Sozialen Netzwerke. Die Fälscher verwenden dafür oft Fotos von Promis.

Das steckt hinter den Fälschungen

Hinter den Fake-Angriffen stecken in der Regel gefälschte Webseiten. Dass die Seiten nicht echt sind, sieht man an der URL. Es ist also Vorsicht und genaues Hinschauen angesagt. Eines der Opfer ist Gerald Grosz - und das zum wiederholten Mal. So sehen die Fake-Postings mit Grosz aus:

© facebook/screenshot ×

© facebook/screenshot ×

© facebook/Screenshot ×

Auch andere Prominente aus Österreich sind im Fokus der Fälscher. Unter anderem sind diese Personen betroffen:

Alexander Van der Bellen

Karl Nehammer

Herbert Kickl

Gerald Grosz

Sebastian Kurz

Christa Kummer

Alexandra Wachter

Christina Stümer

Gabi Hiller

Christoph Grissemann

Armin Assinger

Die Masche ist perfide und mega-reist!