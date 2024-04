Miese Betrugsmasche mit Grosz Fake-Werbung

Nun ist der Nächste in den Fokus von Internet-Betrügern gerückt

Polit-Blogger und Analyst Gerald Grosz ist vieles, selten allerdings Opfer! Das hat sich nun seit gestern Nachmittag geändert, denn wie schon bei dutzenden, in der Öffentlichkeit stehenden Personen, ist nun auch er in den Fokus dreister Internet-Betrüger geraten.

'Die Wahrheit kam ans Licht'

So ist der dreiste Betrug der gerade auf Facebook kursiert, getitelt. In einem fingierten Chat soll der Eindruck entstehen Polit-Blogger Grosz und ORF-Komödiant Christoph Grissemann würden nun mit der 'Wahrheit' nicht mehr hinterm Berg halten können. Der tatsächliche Hintergrund? Internet-Betrüger wollen so Ihre Daten klauen, denn weder gibt es den Grosz-Grissemann-Chat wirklich, noch (und dies wird im weiteren Verlauf des Fake-Postings offenbart), hat Gerald Grosz mit Hilfe einer App massenweise Geld verdient.

Bereits 2 Postings im Umlauf

Bereits zwei dieser Fake-Postings mit Verlinkung zu einer Betrugs-Seite sind im Umlauf. Die Betrugsmasche ist zwar leicht zu erkennen, dennoch gilt im Internet stets Vorsicht, wenn man Ihnen irgendwelche innovativen Finanztipps anpreist. Gerald Grosz reiht sich damit jedenfalls in eine längere Liste von geschädigten Prominenten ein, denn bereits vor ihm wurden ORF-Star Armin Assinger, ZiB2-Moderator Armin Wolf als auch Ö3-Star Gabi Hiller Opfer der Internet-Betrüger.