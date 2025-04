Am Stephansplatz: Erzdiözese heißt FPÖ-Event "nicht gut"

Prüller: "Vereinnahmung des Stephansdoms für parteipolitische Zwecke würden wir nicht gutheißen."

Die Erzdiözese Wien distanziert sich von der FPÖ-Wahlkampfabschlussveranstaltung am Donnerstag am Stephansplatz. Die Diözese habe "kein Einspruchsrecht für Veranstaltungen", auch wenn in der öffentlichen Wahrnehmung "dieser Platz ganz eng mit dem Stephansdom" verbunden sei, hieß es im Vorfeld in einer Aussendung. "Eine Vereinnahmung des Stephansdoms für parteipolitische Zwecke würden wir nicht gutheißen", betonte der Pressesprecher der Erzdiözese Wien, Michael Prüller.

Nachdem es bei ähnlichen Veranstaltungen in der Vergangenheit Beschwerden über störendes oder vermeintlich unterstützendes Glockenläuten gegeben habe, stellte man klar, dass das Glockenläuten zu den Gebets- und Messzeiten am Donnerstag wie gewohnt stattfinde. Die Wiener Freiheitlichen begehen am Nachmittag ihren offiziellen Wahlkampfabschluss am Stephansplatz.