Neos nach Auswechsel-Wahlkampf vor Out

Die Neos tauschten den Spitzenkandidaten aus, jetzt zittern sie um Verbleib in Regierung. Sie hoffen noch auf ein Wunder - oder auf eine Wiener-Ampel.

Die Neos standen bei der Wiener Gemeinderatswahl als Regierungspartei auf dem Prüfstand - und das in zweifacher Hinsicht, sind doch die Pinken auch erstmals Teil der Bundesregierung. Durch die Bildung der Austro-Ampel (im zweiten Versuch, nach gescheiterten ÖVP-FPÖ-Verhandlungen), kam bei den Neos einiges ins Rutschen.

Der bisherige Neos-Wien-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr sprang ab in die Bundesregierung, wurde Bildungsminister. So wurde die jetzige Neos-Spitzenkandidatin Bettina Emmerling am 7. März ins Vizebürgermeisteramt der Stadt Wien katapultiert. Und die bisherige Listenzweite Selma Arapović folgte Emmerling als Neos-Wien-Klubchefin nach und wurde Listenerste. Dass beide Politikerinnen in der Öffentlichkeit kaum bekannt waren, hat wohl nicht geholfen.

Man habe "das beste liberale Ergebnis in Wien jemals" eingefahren, zeigte sich Neos-Landesgeschäftsführer Philipp Kern überzeugt. Die Neos sind wohl knapp über ihrem Ergebnis aus dem Jahr 2020 (7,47 Prozent). Allerdings hat die SPÖ wohl so viel Stimmen eingebüßt - und dadurch Mandate verloren - dass sich eine rot-pinke Mehrheit kaum ausgehen dürfte. Jetzt hoffen die Neos auf ein Wunder (dass die 2-Regierung noch möglich ist) oder eben auf die Ampel (dass sie mit einer dritten Partei gemeinsam mit der SPÖ weiterregieren).