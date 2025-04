Neos-Spitzenkandidatin: "Gute Integration gelingt durch gute Bildung"

Am Sonntag wird in Wien gewählt. In der Lugner City gibt's am Samstag noch ein großes Wahlkampf-Finale.

Am Samstag vor der Wien-Wahl wird die Lugner City noch einmal zur Wahlkampf-Bühne. Kandidaten aller im Gemeinderat vertretenen Parteien stellen sich rund eine Stunde lang einer "Wahldiskussion" in dem Shopping Center. Die grüne Spitzenkandidatin Judith Pühringer hätte den Anfang gemacht, ließ sich allerdings von Klubobmann David Ellensohn vertreten. Danach folgte ab 14 Uhr die pinke Spitzenkandidatin Selma Arapović. Wenig überraschend setzte die NEOS-Kandidatin auf das Thema Bildung. Angesprochen auf die Integrationsprobleme in der Hauptstadt, meinte sie: "Eine gute Integration gelingt auch durch eine gute Bildung" "Einsparungspotential" bei nicht-amtsführenden Stadträten Die Budget-Situation sei "wirklich angespannt". Die Frage werde sein, welche Zukunftsinvestitionen es wirklich brauche - und wo gespart werden könne. Auch "bei uns selbst", also den Politikerinnen und Politikern, könne gespart werden. So gebe es etwa 23 Bezirksvorsteher und 46 Stellvertreter. Hier bestehe "Einsparungspotential". Auch die nicht-amtsführenden Stadträte sind ein Dorn im Auge der NEOS, so Arapović. Um 15 Uhr geht's mit Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ), er vertritt Bürgermeister Michael Ludwig, weiter. Um 16 Uhr kommt ÖVP-Spitzenkandidat Karl Mahrer in die Lugner City. Den Abschluss macht FPÖ-Frontman Dominik Nepp um 17 Uhr.