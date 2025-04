Wahlkampf-Finale in der Lugner City

Am Samstag wird die Lugner City zur Wahlkampf-Bühne, wenn sich die Spitzenkandidaten ein letztes Mal ihren Wählern stellen.

Am Sonntag wird in Wien bekanntlich gewählt. Einen Tag davor treffen die Spitzenkandidaten der fünf im Rathaus vertretenen Parteien in der Lugner City zusammen, um noch einmal ihre jeweiligen Wählerschaften zu mobilisieren. Das Programm ist zeitlich eng bemessen: Jeder Partei wird bei der Veranstaltung "Gemma wählen" eine Stunde in der großen "Wahldiskussion" gewährt.

13:00 Pühringer (Grüne)

14:00 Arapović (NEOS)

15:00 Hacker (SPÖ) - statt Ludwig (SPÖ)

16:00 Mahrer (ÖVP)

17:00 Nepp (FPÖ)

Bei der öffentlichen Wahlkampfveranstaltung in der beliebten Mall im 15. Bezirk haben die Wähler die Möglichkeit, ihre Kandidaten live und hautnah zu erleben – in einer entspannten Atmosphäre mit Bier und Würsteln für nur 1 Euro. Die Veranstalter wollen Politik damit "greifbarer" machen, indem die Lugner City von einer Einkaufsmeile zur politischen Bühne wird. Eine Tradition, die mit Richard Lugner einst seinen Anfang nahm und heute von Schwiegersohn Leo fortgeführt wird.