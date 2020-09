Wiener Linien "fahnden" nach "MNS-Verweigerer" Nepp

FPÖ-Chef auf Zeitungsfoto ohne Mund-Nasen-Schutz auf U6-Bahnsteig zu sehen.

Wien. Die Wiener Linien wollen offenbar ein bisschen im Wahlkampf mitmischen. Am Montag twitterte das Stadt-Unternehmen ein - aus einem Zeitungsbericht kopiertes - Foto mit FPÖ-Chef Dominik Nepp, der ohne Mund-Nasen-Schutz am Bahnsteig einer U6-Station steht. "Die Maskenpflicht gilt für alle: Wer kann uns Hinweise zur Identität dieses MNS-Verweigerers geben?", witzeln die Verkehrsbetriebe via Posting.

Die Maskenpflicht gilt für alle: Wer kann uns Hinweise zur Identität dieses MNS-Verweigerers geben? ????️‍♀️



(Foto: Krone/Jöchl) pic.twitter.com/o7uSETONk7 — Wiener Linien (@wienerlinien) September 7, 2020

Das Foto selbst haben die Wiener Linien noch um den Hinweis "Kostet 50 Euro" ergänzt. In der Bundeshauptstadt müssen Öffi-Nutzer nicht nur in den Fahrzeugen selbst, sondern auch im Stationsbereich verpflichtend einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei Verstößen wird eine Strafe fällig.

Nepp vermutet Auftrag aus dem Rathaus

FPÖ-Chef Dominik Nepp hat sich über den "MNS-Verweigerer"-Tweet der Wiener Linien am Montag wenig amüsiert und die stadteigenen Verkehrsbetriebe in einem eigenen Posting als "Vorfeldorganisation der SPÖ" bezeichnet. "Sie sollten sich lieber um die ständigen Störungen und das Öffi-Chaos kümmern anstatt parteipolitisch zu agieren", ärgerte sich der blaue Spitzenkandidat.

Die Wiener Linien als Vorfeldorganisation der SPÖ. Politischer Auftrag von Ulli Sima? Sie sollten sich lieber um die ständigen Störungen und das Öffi-Chaos kümmern anstatt parteipolitisch zu agieren! https://t.co/sqEyn5dqGB — Dominik Nepp (@DominikNepp) September 7, 2020