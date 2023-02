Einem Professor der Wiener Universität für Bodenkultur (BOKU) platzt auf Twitter der Kragen. An ''Klimakrisen-Verleugner" richtet er folgende Worte: ''Lockdown forever. Wir werden euch alle einsperren.''

Wien. Der Universitätsprofessor Reinhard Steurer reagierte mit der Drohung auf kritische Twitter-Postings. Der Wiener ist Mitglied der Wiener “Scientist for Future”, die der Aktionsgruppe “Fridays for Future” nahestehen. Laut eigenen Angaben ist er seit 25 Jahren Professor für Klimapolitik und analysiert unter anderem auch politische Themen wie "Klima-Leugnung und Schein-Klimaschutz".

Streuer bekannt sich auf Twitter offen als begeisterter Unterschützer der Klima-Gruppe "Letzte Generation", die er für ihre Klebe-Aktionen lobt und vor Kritik verteidigt.

Jetzt kündigte er an: "Ab sofort antworte ich Klimakrisen-Verleugnern und -Schwurblern einfach so, wie sie es hören wollen (wenn ich antworte, was sehr selten ist weil schad um die Zeit). Ob es sie auch so amüsiert wie mich?”

Zuvor hatte der Professor auf einen Beitrag der "Letzten Generation" reagiert: “Nächster Halt der Proteste & der Solidarisierung von ca. 50 weiteren Wissenschafter*innen: Klagenfurt”. Die Antwort eines User (“den totalitären, wirren Geist der auf Unis herrscht, haben diese während Corona sehr gut zur Schau gestellt…”) brachte Steuer offenbar auf die Palme. Er antwortet: “Wir werden Euch alle einsperren. Lockdown forever. Jetzt fürchtet Euch vor dieser totalitären Wissenschaft.”