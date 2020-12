Bis zum offiziellen Start der Impfkampagne Mitte Jänner verstreicht wertvolle Zeit mit rund 100 Corona-Toten täglich.

Die erste Euphorie über die 4.500 symbolischen Impfungen in Alters- und Pflegeheimen kurz vor Weihnachten ist vorüber. Nun ist Stillstand eingekehrt im Impfgeschehen in Österreich.Bis 12. Jänner wird überhaupt nicht mehr geimpft. Das sind zwei Wochen, in denen täglich rund 100 Menschen in Zusammenhang mit Corona sterben – 1.400 Tote bis 12. Jänner.Warum, stellt sich hier dringend die Frage, wird mit der Immunisierung gefährdeter Bevölkerungsgruppen erst so spät fortgesetzt?