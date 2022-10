Wirbel um Kinderfilm auf Türkisch in St. Pöltner Kino

Das St. Pöltner Megaplex zeigt den türkischen Animationsfilm ‚Aslan Hürküs' mit deutschen Untertiteln – auf Twitter und von der FPÖ hagelt es Kritik.

Am Freitag feierte der Kinder-Animationsfilm "Aslan Hürküs – Görevimiz Gökbey'' im Megaplex St. Pölten Premiere. Der türkischsprachige Film mit deutschen Untertiteln will Schulkindern ab 6 Jahren die Luftfahrt näherbringen. In dem Kinderfilm geht es um einen freundlichen, leistungsstarken Hubschrauber, der zum Leben erweckt wird und gegen das Böse kämpft.

Doch der Film kommt nicht überall gut an: Auf Twitter kritisieren einige User, dass das Kino einen Film auf Türkisch spielt. Und auch der niederösterreichische FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer wettert in einer Aussendung: "Der im St. Pöltner Megaplex laufende türkische Animationsfilm ‚Aslan Hürküs‘ zeigt in beeindruckender Weise das Totalversagen der Integrationspolitik auf". Und weiter: „Die deutsche Sprache ist die Grundvoraussetzung für gelungene Integration in Österreich. Es ist daher mehr als kontraproduktiv Kinderfilme auf Türkisch zu zeigen, denn so signalisiert man der stetig wachsenden türkischen Bevölkerungsgruppe, dass es keine Notwendigkeit gibt unsere Sprache zu erlernen".