WKStA stellt Ermittlungen gegen Blümel ein

SPÖ hatte einstigen Finanzminister wegen Amtsmissbrauchs angezeigt

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Ermittlungen gegen Ex-Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wegen Amtsmissbrauchs eingestellt. Ihm war vorgeworfen worden, Aktenlieferungen an den Ibiza-Untersuchungsausschusss absichtlich verzögert zu haben. Drei Vorhabensberichte waren in der Causa von der WKStA an den Weisungsrat geschickt worden, nun steht fest, dass von weiteren Ermittlungen "abgesehen wird", zitierte der "Kurier" die WKStA.

Die SPÖ hatte Blümel wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs angezeigt. Dem vorausgegangen war ein monatelanges Ringen der Opposition mit dem Finanzministerium um Aktenlieferungen, das in einem vom Bundespräsidenten angeordneten Exekutionsverfahren im Ressort gipfelte. Auch der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, der zwischen Ressort und U-Ausschuss vermittelte, kam dabei ins Visier der WKStA. Er ist am Donnerstag Auskunftsperson im ÖVP-U-Ausschuss.

ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachlehner freute sich am Montag stellvertretend für Blümel und sieht "die nächste parteipolitisch motivierte Anzeige der Opposition" eingestellt. Dieser "Anpatzversuch" der SPÖ demaskiere "die perfide Vorgangsweise der Opposition".Eine öffentliche Entschuldigung von SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer sei "jedenfalls unabdingbar".