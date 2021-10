Einzige Alternative: Neuwahlen – und zurück zu Türkis-Blau

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Es ist so weit. Die Grünen sprengen ihre Koalition mit der Kurz-ÖVP in die Luft. Der Kanzler sitzt nur noch auf Abruf am Ballhausplatz.



Sein „Vize“ Kogler, Mittwoch nach den Hausdurchsuchungen noch sein treuer Vasall, hat ihn gestern für „handlungsunfähig“ erklärt. So brutal ist Politik.



Die ÖVP hat jetzt drei Szenarien ... den ganzen Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!