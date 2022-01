Hoffen wir für 2022 auf ein Wunder ...

Ein Kommentar von ÖSTERRECH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Selten war ein Jahreswechsel mit so vielen Unsicherheiten und Fragezeichen versehen wie dieser. 70 % der Österreicher (so viele wie noch nie) sind pessimistisch und fürchten: 2022 wird noch grauenvoller als das abgelaufene Jahr.

Ich wäre gerne – mit Ihnen, liebe Leser – optimistisch. Ich hoffe: 2022 lernen wir, mit dem Virus zu leben. Und ich wünsche mir, dass unsere Regierung endlich eine positive Corona-Politik startet – statt der ängstlichen, spaltenden, miserablen Regierungspolitik des letzten Jahres. Dazu gehört:

Dass Nehammer und Mückstein ENDLICH die große Impf-Kampagne starten, die seit Monaten in den Schubladen des Kanzleramts verschimmelt, weil sie von den Grünen blockiert wird.

Dass der Kanzler und sein Gesundheits-Assi ENDLICH den Mut haben, das zu tun, was wir in ÖSTERREICH bereits vor 10 Monaten gefordert haben: Jedem für den nächsten Stich 500 Euro Prämie zu geben und damit den Impf-Turbo richtig durchzustarten.

Dass Karl und Mücke ENDLICH den Unsinn mit der Impfpflicht bleiben lassen – und auf positive Prämien statt auf das Chaos und den Terror von Zigtausend Strafen setzen.

Dass die Regierung klare Ansagen statt Zickzack zu Corona und Schluss mit den Lockdowns macht.

Und dass Herr NEUhammer 2022 ein Programm für den Aufschwung startet und alle Unternehmer – aus Gastro, Tourismus, Handel – wieder auf die Überholspur bringt.

Als Optimist glaube ich an Wunder. Und an den so dringend nötigen Neustart.

Kommt der Neustart nicht, gilt das, was fast alle Polit-Experten prophezeien: Keine Regierung in Westeuropa wird das Corona-Debakel überstehen. Türkis-Grün vermutlich am wenigsten. Dann wird 2022 wenigstens das Jahr des echten Neustarts für Österreich.