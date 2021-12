Nehammers erste Bilanz: Kaltstart - oder Fehlstart?

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Der Start des neuen Kanzlers ist letzte Woche für viele ein wenig enttäuschend verlaufen:



Zwar hat sich Karl Nehammer in vielen Punkten gleich wohltuend von seinem Vorgänger Sebastian Kurz abgesetzt -etwa in seinem Bemühen um politische Gemeinsamkeit mit Sozialpartnern, Ländern, Opposition. Oder in der Disziplin, mit der er gleich zu arbeiten begonnen hat.



