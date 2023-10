Polizei warnt vor Einbrüchen mit ätzender Säure

Mit Säure wird das Tür-Schloss bearbeitet um es aufzubrechen. Achtung: Es kann bei Berührung zu Verletzungen führen.

Seit Anfang Oktober mehren sich in Wien wieder die Fälle von Einbruchsdiebstählen in Wohnungen unter Verwendung von ätzender Säure. Die Polizei warnt davor, mit der zum Beschädigen der Schlösser verwendeten Substanz - zum Beispiel Salpetersäure - in Kontakt zu kommen, dabei könnten Verletzungen entstehen.

Neue Masche der Kriminellen

Im Juli machte die Landespolizeidirektion erstmals auf die neue Einbruchsmasche aufmerksam. Damals gab es rund ein Dutzend solcher Fälle, wo Türschlösser mit Säure zersetzt und dann aufgebrochen wurden.

Die jüngsten Einbrüche nach dieser Vorgehensweise wurden nun in den vergangenen Tagen in Leopoldstadt, Brigittenau und Floridsdorf verübt.

Achtung: Gesundheitsgefahr

Nach dem Eindringen in die Wohnung ziehen die Täter die Türe wieder zu und flüchten mit der Beute. Die Polizei ersucht daher um besondere Aufmerksamkeit und warnt die Bevölkerung: "Sollten Sie an dem Schloss Ihrer Eingangstüre Beschädigungen sowie eine Flüssigkeit vorfinden, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit der Flüssigkeit. Es kann sich hierbei um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat. Sollte es bereits zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, dann neutralisieren Sie die Körperstelle sofort mit klarem Wasser. Verwenden Sie dabei keine Seife oder sonstige Zusätze." Außerdem: Sofort die Polizei unter 133 verständigen.