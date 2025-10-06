Teichtmeister nach Oktoberfest-Exzess verhaftet

Der ehemalige Schauspieler Florian Teichtmeister ist nach einem Besuch des Münchner Oktoberfestes in beeinträchtigtem Zustand in eine Polizeikontrolle geraten und dabei mit Kokain erwischt worden.

Innsbruck/Wien. Der frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister, der im September 2023 in Wien wegen Besitzes und Herstellung von zehntausenden Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt wurde, ist am Wochenende festgenommen worden, weil er gegen gerichtliche Auflagen verstoßen haben soll. Das bestätigten sein Rechtsvertreter Rudolf Mayer und die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, der APA. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Im Zusammenhang mit seiner rechtskräftigen Verurteilung waren Teichtmeister strenge Auflagen erteilt worden. Unter anderem wurde ihm für die Dauer einer fünfjährigen Probezeit der Konsum von Suchtmitteln untersagt. Teichtmeister ist in der Vorwoche nach einem Besuch des Münchner Oktoberfestes in beeinträchtigtem Zustand in eine Polizeikontrolle geraten und dabei mit Kokain erwischt worden.

"Vom zuständigen Wiener Richter wurde daraufhin sofort eine Festnahmeanordnung erlassen", bestätigte Teichtmeisters Rechtsvertreter Montagmittag der APA. Teichtmeister habe sich selber zur Polizei begeben, als er davon Kenntnis erlangte, betonte Mayer. Teichtmeister befindet sich aktuell als Maßnahme der sogenannten Krisenintervention in der Justizanstalt (JA) Innsbruck.

Teichtmeisters Rechtsvertreter: "Einmaliger Ausrutscher"

Es habe sich um eine geringe Menge Kokain gehandelt, die bei Teichtmeister sichergestellt wurde, sagte Mayer Montagmittag im Gespräch mit der APA: "Es war nur eine Portion für den Eigenbedarf." Mayer sprach von einem "einmaligen Ausrutscher", Teichtmeister sei nicht in eine neuerliche Abhängigkeit gerutscht. Der Vorfall beweise, wie schwierig es sei, sich von einer Suchtmittelergebenheit zu lösen. Er hoffe, dass die Justiz den "einmaligen Verstoß nicht mit der vollen Härte des Gesetzes ahndet", sagte Mayer.