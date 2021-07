Tirol: Impfungen ohne Anmeldungen laufen an

In allen Impfzentren steht die Warte-Ampel auf "grün". Vor allem junge Menschen nutzen das Angebot. Rund 20.000 Impfdosen stehen für vier Tage zur Verfügung

Die zweite Impfaktion in Tirol, bei der ohne Voranmeldung Erstimpfungen verabreicht werden, ist Donnerstagabend mit weniger Ansturm angelaufen als am vergangenen Sonntag. "Die Wartezeiten halten sich in Grenzen", sagte ein Sprecher des Landes der APA. Bei allen Impfzentren betrug sie weniger als 30 Minuten. Nur in Innsbruck und Landeck gebe es etwas mehr Aufkommen. Besonders junge Menschen würden das Angebot in Anspruch nehmen, hieß es.

Dies sei insofern erfreulich, weil man besonders diese Gruppe mit der Impfaktion erreichen wollte. An allen Impfstandorten gebe es ausreichend Impfdosen, für die kommenden vier Tage stehen rund 20.000 Dosen bereit. Geimpft werden Personen ab dem Alter von zwölf Jahren. Bis zum 18. Lebensjahr erhält man den Impfstoff von BioNTech/Pfizer, alle anderen können zwischen Moderna, AstraZeneca und dem Präparat von Johnson & Johnson wählen.

Angebot noch bis Sonntag

Der Termin für den Zweitstich wird im Impfzentrum vereinbart. Am Donnerstag wird in allen Impfzentren des Landes, bis auf Kufstein, geimpft.

Impfwillige haben aber noch bis zum Sonntag in Tirol die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung den ersten Stich abzuholen. Am Freitag werden die Impfzentren - mit Ausnahme von Kufstein - von 12.00 bis 17.00 Uhr geöffnet sein. Am Samstag wird ein Impfbus beim Einkaufszentrum DEZ in Innsbruck von 9.00 bis 18.00 Uhr postiert sein, am Sonntag wird der Impfbus beim Sportpark in Kitzbühel von 9.00 bis 18.00 Uhr Halt machen. Am Sonntag wird der "Impfsonntag" von der vergangenen Woche wiederholt: Alle Impfzentren bis auf jenes in Kitzbühel werden von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein, in Lienz gibt es die Erstimpfungen von 11.00 bis 18.00 Uhr.