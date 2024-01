TV-Reportage: Max (30) lässt sich Penis verlängern

Verschönern, straffen, vergrößern - Beauty-OPs sind keine Frauen-Domäne. Hier outen sich fünf Männer.

Lange Zeit galt es als Tabu-Thema – jetzt outen sich immer mehr Männer. Sie geben zu, „ja, ich habe mir was machen lassen.“ Nase verschönern, Haut straffen, neue Haare transplantieren, viele wollen auch eine Penis-Verlängerung. Heute auf ORF 2 (21.05 Uhr): Am Schauplatz zum Therma „Schöner Mann“.

Max konnte sich nicht mehr nackt sehen

Da gibt es etwa Max, er ist knapp 30 Jahre alt (Foto ganz oben). Er kann sich nackt im Spiegel nicht anschauen. Er entscheidet sich dafür, seinen Penis verlängern und verdicken zu lassen. Auch wenn es schmerzhaft ist, „das ist es mir wert“, ist Max überzeugt, „dann muss ich mich in der Sauna oder auf dem FKK-Strand nicht mehr hinter dem Handtuch verstecken – und vielleicht wird ja auch mein Sexleben intensiver“. Das erzählt er heute Abend in der Reportage.

Nach Istanbul pilgern etliche Männer, um sich Haare transplantieren zu lassen. © ORF ×

Der Niederösterreicher Martin Stiefsohn hat sich jahrzehntelang unwohl gefühlt mit seinen dunklen, geschwollenen Augenringen und den schweren Lidern. „Meine Frau schaut immer so frisch aus und ich einfach nur müde. Das wollte ich ändern.“ Von der Augenlid-Operation hat er seinen Freunden nichts erzählt. Er ist der Erste in der Runde, der sich „etwas machen lässt.“ Mit dem Ergebnis ist der 50-Jährige zufrieden. „Ich fühle mich einfach besser“, lacht er.

In der Türkei kann man in Sachen Schönheit mittlerweile fast alles machen lassen – und das für deutlich weniger Geld als in Österreich. Der Beauty-Tourismus ist ein Millionengeschäft, vor allem in Istanbul, das für Haartransplantationen bekannt ist.