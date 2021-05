Warum Masken drinnen oben bleiben müssen

So recht wissen auch die meisten ­Experten nicht, wieso die Infektionszahlen in Österreich – und weiten ­Teilen Europas – so stark runtergehen.

Es ist wohl eine Mischung aus Impfungen – noch ist unsere Impfquote aber zu gering –, Masken, Tests und Frühling.Infektionskrankheiten breiten sich traditionell eher im Herbst und Winter aus. Freuen wir uns über eine Sieben-Tage-Inzidenz, die erstmals wirklich unter 50 liegt. Das bedeutet: Wir können mehr und schneller öffnen.



Lesen sie die ganze Story auf oe24Plus.