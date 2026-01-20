Wiener Eistraum öffnet am am 22. Jänner erneut die Pforten

Am kommenden Donnerstag, 22. Jänner 2026, startet der Wiener Eistraum in seine bereits 31. Saison. In diesem Jahr steht der Eistraum an insgesamt 46 Tagen – eine Woche länger als im Vorjahr – täglich bis 8. März von 10 bis 22 Uhr für Besucher offen.

Seit 1996, also genau 30 Jahren, ist die traditionsreiche Winterveranstaltung ein fixer Bestandteil des Wiener Veranstaltungskalenders und zählt heute zu den größten mobilen Eislaufplätzen Europas. Mit mehr als 10.000 Quadratmetern, sieben großen Eisflächen – sechs davon zusammenhängend – sowie dem spektakulären „Sky Rink“ im ersten Stock, der sich seit letztem Jahr über die gesamte Breite des Rathausplatzes zieht, präsentiert der Wiener Eistraum 2026 abermals ein besonderes Eislauferlebnis. Zudem können sich Besucher am Eröffnungstag gegen 19 Uhr auf eine Eröffnungsshow auf der großen Eisfläche vor dem Rathaus freuen.

Beliebtes Event gerade im Aufbau

Die Aufbauarbeiten für den Winterevent laufen bis zuletzt auf Hochtouren. „Der Wiener Eistraum ist seit 30 Jahren ein Aushängeschild für Wien und ein Ort, an dem Bewegung, Begegnung und Lebensqualität zusammenkommen. Mit zahlreichen Innovationen hat sich die Veranstaltung in den letzten Jahrzehnten immer wieder neu erfunden und ist stets am Puls der Zeit. Der Wiener Eistraum ist einzigartig, nachhaltig und offen für alle Generationen. Gerade die Schul- und Kindergartenaktion liegt der Stadt besonders am Herzen.“ Die Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) fügt hinzu: „Der Wiener Eistraum ist weit mehr als ein beliebtes Freizeitangebot für die Wiener. Er setzt wichtige wirtschaftliche Impulse für die Stadt, stärkt den Wintertourismus und schafft Wertschöpfung für Betriebe in der Branche. Gleichzeitig setzt er Maßstäbe in Innovation und ökologischer Verantwortung. So verbinden wir wirtschaftliche Stärke mit nachhaltiger Standortentwicklung."

Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). © oe24

Einige Neuerungen

2025 wurde das Eingangsportal an der Lichtenfelsgasse großzügig neugestaltet: Eine zehn Meter breite, flach ansteigende Treppe – architektonisch an die Spanische Treppe in Rom angelehnt – sowie eine barrierefreie Rampe und ein Aufzug führen Besucher direkt in den ersten Stock des Areals. Im ersten Stock befindet sich zudem eine große Gastronomie mit Terrasse und Indoor-Bereich, die als vollwertiges Restaurant Platz für rund 200 Gäste bietet. Wer auf zwei Kufen unterwegs ist, fährt über eine 150 Meter lange Eisrampe hinauf in den ersten Stock. Oben angekommen bietet sich den Gästen seit letztem Jahr ein deutlich vergrößertes Areal.

Eislaufvergnügen für alle Generationen und Level

Alle Wiener Kindergärten, Schulen und Hortgruppen erhalten im Rahmen der kostenlosen Schulaktion an Schultagen täglich von 10 bis 16 Uhr freien Eintritt im Klassen- bzw. Gruppenverband. Jährlich nutzen rund 45.000 Kinder dieses Angebot und verlegen ihre Turnstunde an frische Luft. Zusätzlich stehen während der gesamten Laufzeit im Rathauspark eine kostenlose Kinderübungsfläche mit 140 Quadratmetern Eis sowie werktags von 10–16 Uhr und an Wochenenden von 10–22 Uhr eine weitere knapp 500 Quadratmeter große kostenlose Übungsfläche für Personen jeden Alters zur Verfügung. Helme – auch für Erwachsene – sowie Doppelkufen für Kinder werden kostenlos angeboten.

Zahlreiche Ermäßigungen

Für Kinder, Senioren, Mobilpass-Besitzer sowie Familien und Gruppen gibt es zahlreiche Ermäßigungen. Wer seine Tickets auf der Website bucht, spart 10% auf Tickets, den Schlittschuhverleih und diverse Services. Eine besondere Ermäßigung erfahren die mittlerweile mehr als 250.000 Mitglieder des Vorteilsclubs der Stadt Wien: Sie sparen jeden Montag -50% auf ihr Eislaufticket. Die Mitgliedschaft im Vorteilsclub ist kostenlos und kann innerhalb weniger Minuten online abgeschlossen werden.

Eisstockschießen auf acht Bahnen

Eisstockschießen ist auf insgesamt acht Bahnen möglich, jeweils werktags von 17 bis 22 Uhr. Ergänzt wird das Angebot durch ein eigenes Chalet im Rathauspark, das Platz für rund 20 Personen und eine eigene angeschlossener Eisstockbahn bietet. Das Chalet eignet sich hervorragend für private Feiern oder Firmenveranstaltungen. Die Eisstockbahnen müssen vorab online reserviert werden.

ÖkoEvent PLUS zertifiziert

Der Wiener Eistraum ist außerdem seit 2024 als „ÖkoEvent PLUS“ zertifiziert. In der Gastronomie bedeutet das etwa: 100% Bio-Anteil, mindestens die Hälfte der angebotenen Speisen ist vegetarisch oder vegan und alle Speisen und Getränke werden in Mehrweggeschirr ausgegeben. Zudem konnten in den vergangenen Jahren über 20 Prozent des Stromverbrauchs (im Vergleich zu Vorjahren) eingespart werden.