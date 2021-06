Am Weekend startet Badesaison

Hoch "Waltraud" heizt uns jetzt ein. Bis zu 30 Grad gibt es am Wochenende.

Der Frühling war der kälteste seit 34 Jahren. Zum Glück startet jetzt der Sommer.

Prognose

Daran wollte kaum noch einer glauben: Pünktlich zum Sommerbeginn am 1. Juni (Dienstag) setzte sich endlich die Hitze durch. Seitdem steigen bei uns die Temperaturen auf bis zu 26 Grad.

Köpfler ins kühle Nass

Im Strandbad in Klagenfurt wagte sich Lisa als Erste ins Wasser: „Endlich kann ich wieder in den Wörthersee“, sagte sie zum ÖSTERREICH-Reporter. Alle, die es Lisa nachmachen wollen: In den Bädern gilt die 3-G-Regel. Man muss nachweisen, dass man geimpft, getestet oder genesen ist.

Ab 25° verdoppelt sich Schlange vor Eissalon

In ganz Österreich hob sich die Stimmung. Die Parks füllen sich schon am Vormittag, Menschen in T-Shirts tanken sehnsüchtig Sonnenstrahlen. „Endlich passt das Wetter und ich kann ein Eis genießen“, sagt Belmina vor dem Eissalon Zanoni am Lugeck in der Wiener Innenstadt. Kurz nach Mittag setzte hier ein wahrer Ansturm ein. Schon bald wird der Andrang noch viel stärker werden, sagt die Verkäuferin zu ÖSTERREICH: „Bei 25 Grad verkaufen wir plötzlich doppelt so viel Eis.“

30 Grad

Die Wärme ist eine Wohltat nach dem Mai, der bis zu 10 Grad zu kalt war. Als Belohnung bleibt es ab jetzt sommerlich, sagen die Meteorologen der ZAMG. Diese Woche liegen die Höchsttemperaturen über 25 Grad, am Wochenende kratzen wir am Dreißiger.

Gewitter

Das Hochdruckgebiet Waltraud hoch im Norden Europas bringt uns den Sommer. Aber: Am Wochenende wird es gewitteranfälliger – typisch Sommer eben.