Wohnungsbesitzer: "Leonie war nicht Freundin des 16-Jährigen"

Mit seiner angeblichen Liebe zu Leonie wollte sich Ali H. (16) wohl reinwaschen.

Wien. Opferanwalt Florian Höllwarth hat es im Namen von Leonies Eltern immer zurückgewiesen. Die Familie dementierte ein angebliches Liebesverhältnis ihrer Tochter Leonie mit dem tatverdächtigen 16-jährigen Ali H., genannt „Ramis“: „Wir waren seit vier Wochen ein Paar, hatten Zukunftspläne, ich hätte Leonie nie etwas angetan“, behauptete der junge Afghane in seiner Einvernahme.

„Ich habe Leonie an jenem Abend, als sie in die Wohnung kamen, extra gefragt, ob sie die Freundin von Ramis ist. Sie hat das mir gegenüber verneint“, so der 18-jährige Amini I.: „Die beiden waren kein Paar, sie kannten sich praktisch kaum.“ Für Leonies Eltern ist diese Aussage sehr wichtig.