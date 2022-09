Urlaub in Italien? Da denken viele in erster Linie an „dolce far niente“, an Sonne, Strand und Meer. Dabei lässt sich das beliebteste Urlaubsland der Österreicher*innen besonders gut aktiv erleben.

An der Küste und im Hinterland. Denn atemberaubende Landschaften, abwechslungsreiche Regionen und zahlreiche Naturparks bieten Attraktionen und Abenteuer ohne Ende. Zwei der schönsten Beispiele dafür sind die beiden Naturparks diesseits und jenseits der Grenze zwischen den Regionen Umbrien und Marken: Parco Regionale del Monte Cucco Mit 130 Kilometern Wander- und Radwegen, dem 1.566 Meter hohen, namensgebenden Monte Cucco, beeindruckenden Wasserfällen und einem riesigen Höhlensystem ist der 105 km2 große Park in Umbrien ein Traumziel für Liebhaber von Outdoor-Sportarten in unberührter Natur. Wandern, Nordic Walking oder Radfahren auf Wegen aller Schwierigkeitsgrade, Bergsteigen und Canyoning: Der Park bietet eine schier unendliche Auswahl an Routen für jeden Geschmack und jedes Können. Die bekannte Wanderroute Sentiero Italia führt in drei Etappen durch den Park, das Rennen Grand Fondo Monte Cucco zieht Mountainbiker von überall her magisch an, die Rio-Freddo-Schlucht ist ein Eldorado für Wanderer und Canyoning-Fans und die Almen des Monte Cucco sind nicht umsonst Austragungsort für die Europameisterschaft im Drachenfliegen 2022. Umbrien 1/4

Die größte Sensation des Parks ist aber die Grotta di Monte Cucco, ein 30 Kilometer langes Höhlensystem mit Wegen, Leitern, Brücken, unterirdischen Flussläufen, Tunneln und Hallen und einer maximalen Tiefe von rund 1.000 Metern. Auf geführten Touren kann man hier in drei bis fünf Stunden die Geheimnisse der Unterwelt erkunden. Nach einem abenteuerlichen und abwechslungsreichen Tag in der Natur bieten die Trattorien und Rifugi in den vier Dörfern des Parks Stärkung mit allem, was die Region zu bieten hat: Käse und Trüffel, Pilze, Prosciutto, Salami und vieles mehr. Buon appetito! Parco Nazionale dei Monti Sibillini Nicht weit vom Parco del Monte Cucco, an der Grenze zwischen Umbrien und Marken, lädt der Nationalpark Monti Sibillini vor allem Radfans mit seiner sanften Hügellandschaft zur Entdeckungsreise ein. Festungen, Schlösser und Dörfer erzählen im Schatten der Sibillini Gipfel Geschichten aus Jahrhunderten. Einer der schönsten Radwege ist der Sibillini Rebirth, der in drei landschaftlich reizvollen Rundkursen durch den Park führt und neben kulinarischen zahlreiche kulturelle Highlights bietet: Schon die erste Tour bringt viel Abwechslung, etwa die beeindruckende Fiastrone-Schlucht, spektakuläre Panoramablicke im Valico della Maddalena über die Marken und die Adria oder den berühmten Anstieg von Sarnano nach Sassotetto. Vor diesem Kraftakt lohnt es sich, in Sarnano die Abtei Biagio e Maria und ihre Fresken zu besuchen und bei einem kulturellen Zwischenstopp Energie für den Anstieg zu tanken. Bei der zweiten Tour geht es von Fiastra und der Abtei S. Maria in Rio Sacro es zur Macereto-Hochebene, wo in Visso das Heiligtum der Madonna di Macereto aus dem Jahr 1359 Radfans schon von Weitem entgegenstrahlt. Dann führt der Weg weiter durch die Pievebovigliana und zum Polverina-See. Sibillini Rebirth

Die dritte Tour führt von Visso aus über Schotterstraßen zur Colfiorito-Hochebene und durch zahlreiche kleine, verwunschene Dörfer, weiter zum Monte Cavallo und retour zum Ausgangspunkt. Auf allen Touren gibt es in punkto Kultur und Kulinarik viel zu entdecken. Abteien und Lokale entlang der Wege laden zur Rast und bieten die Möglichkeit, aktive Outdoor-Erlebnisse, Kulturgenuss und Gaumenfreuden perfekt zu verbinden.



