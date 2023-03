Der Frühling zieht in Niederösterreich ein und damit auch die ersten Festivals, die zu einem inspirierenden Kurzurlaub einladen.

Wem die Muse über den Winter verlorengegangen ist, der findet sie im Frühling in Niederösterreich wieder. Der Eventkalender im Festival-Land Niederösterreich ist dicht gefüllt und verspricht inspirierende Momente im Zeichen der Kultur: Musikkonzerte, Theateraufführungen, Lesungen sowie Opern und Operetten stehen am Programm. Ein idealer Anlass, um das größte Bundesland Österreichs bei einem Kurzurlaub oder einer ausgiebigen Entdeckungstour für sich zu erleben.

© Niederösterreich Werbung Andreas Hofer ×

„Europa in Szene“ / Wiener Neustadt (01.03. – 02.04.)

„Europa in Szene“ ist zurück. Mit dabei: internationale Gäste aus Wissenschaft, Kunst und Literatur. Beim Wortwiege Theaterfestival in den legendären Kasematten Wiener Neustadt erleben Besucher:innen „Europa in Szene“. Hier dreht sich alles rund um das Motto „Gedankenfreiheit“. Geboten werden Aufführungen klassischer Werke von Friedrich Schiller und Václav Havel sowie neue Produktionen als auch die Fortsetzung der "Reden!"-Reihe. Wenn der Hunger nach Kultur gestillt ist, rücken andere Bedürfnisse in den Fokus. Kulinarisch eine Reise wert sind das „Altes Backhaus“ sowie das Gasthaus zum Dom. Wiener Neustadt bietet sich auch hervorragend als Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten an, wie zum Beispiel Radfahren am EuroVelo 9 (Thermenradweg) oder einer Wanderung am Rosalia Rundwanderweg. Erholungssuchende freuen sich über eine Auszeit in der Therme Linsberg Asia oder in der Römertherme Baden. Tipp: Wiener Neustadt ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Festival Imago Dei / Krems (17.03. – 10.04.)

„Balance“ – so lautet der diesjährige Titel der Ausgabe des Festivals Imago Dei, das heuer in die zweite Runde geht. Auftakt bietet der Komponist und Chansonniers HK Gruber. Das Festival findet im Klangraum Krems Minoritenkirche mit insgesamt fünfzehn Konzertveranstaltungen statt. Vor oder nach dem Eintauchen in die Musik lohnt sich eine Radtour am Donauradweg. Immer eine gute Wahl ist ein Ausflug zum Welterbesteig Wachau. Nirgendwo sonst kann die Donau schöner „erwandert“ werden. Am besten gleich ein paar Tage in der Region bleiben. Schließlich startet hier zeitgleich der Weinfrühling! Tipp: Krems ist öffentlich gut zu erreichen!

„Milch & Honig“ / Wiener Neustadt (14.04. – 12.05.)

© Michael Weller ×

Das Festival-Land Niederösterreich trumpft heuer mit neuen Veranstaltungsformaten auf: Beim „Milch & Honig“ Festival in Wiener Neustadt werden klassische Konzerte neu gedacht. Das Programm begeistert und überrascht mit Musik, die durch Malerei, Videokunst, Tanz, Poesie und Meditation ergänzt wird. Um geschichtlich nichts zu verpassen, ist ein Spaziergang in die Altstadt von Wiener Neustadt naheliegend. Am besten flaniert man durch die mittelalterlichen Gassen oder wandert zur Burg, eines der Wahrzeichen der Stadt. Diese ist seit 1752 Heimat der Theresianischen Militärakademie und beherbergt ein Museum. Länger bleiben lohnt sich! Wiener Neustadt gehört zu den Städten im Land, die noch viel Unbekanntes zum Entdecken bieten und ist damit ein Geheimtipp!

Literatur & Wein. Das Internationale Kulturenfestival / Stift Göttweig / Krems-Stein (20.04. - 23.04.)

1999 entstand die Idee zum Festival Literatur & Wein. Das Konzept ist klar: im Fokus stehen Autor:innen und ihre Werke sowie Spitzenweine aus der Region. Unter dem Motto „Identität. Zugehörigkeit. Verortung“ finden sich heuer wieder internationale und heimische Autor:innen im Stift Göttweig, der Arthothek Niederösterreich und im Literaturhaus Niederösterreich ein und sorgen für Unterhaltung in besonderer Atmosphäre.

donaufestival / Krems (28.04. - 30.04. & 05. – 07.05.)

Das donaufestival bringt wieder nationale und internationale Kunst und Kultur auf aufregende Weise zusammen. „Beyond human“ heißt die heurige Ausgabe mit zeitgenössischer Musik, Performances, Klang, Kunst und Diskursformaten. Kim Noble schlüpft in die Elternrolle für eine Made und Debby Friday, Zebra Katz, James Holden und die pakistanische Grammy-Gewinnerin Arooj Aftab sorgen für musikalische Highlights. Der österreichische Künstler Oliver Ressler sorgt mit seiner Videoinstallation „Climate Feedback Loops“ und dem Sound schmelzender Gletscher für Bewusstsein zu den Themen Klimakrise und die Endlichkeit der Zivilisation – passend zum Motto „Beyond human“. Neben dem Festivalprogramm begeistert die Gäste bei einem Kurzurlaub in der Region auch ein Weinberg-Spaziergang oder ein Besuch der Kunstmeile Krems mit Kulturinstitutionen wie der Landesgalerie Niederösterreich, der Kunsthalle Krems und dem Karikaturmuseum.

Viertelfestival Niederösterreich im Waldviertel (12.05. – 15.08.)

Das alljährlich stattfindende Viertelfestival Niederösterreich macht heuer Station im Waldviertel mit 48 spartenübergreifende Kunst- und Kulturprojekte, die neue Perspektiven eröffnen und viele verborgene Seiten des Waldviertels offenbaren. Kleine Kostproben gefällig? Das Theaterprojekt „Abgefahren – Wir fahren nicht mehr“ bespielt aufgelassene Bahnhöfe. Oder wie wäre es mit „Geschichten aus dem Hörer“? Hier wird eine Telefonzelle reaktiviert, die zu einer interaktiven Literaturausstellung in der Zwettler Innenstadt umgebaut wurde. „Rand#e#wu“ heißt ein Projekt des Filmclubs Drosendorf, das in mehreren Orten verlassene Gasthäuser in den Mittelpunkt stellt. Die Stadtmauerstadt Drosendorf an der Thaya ist auch für einen längeren Aufenthalt ein schönes Reiseziel. Perfekt kombiniert man den Festivalbesuch mit einem Radurlaub am Iron Curtain Trail oder der Kamp-Thaya-March-Radroute. Tipp: Der Reblaus Express führt durch die naturbelassene Region und gilt als schönste Verbindung zwischen Wein- und Waldviertel.

Internationale Barocktage in Melk (24. – 29.05.)

Für ein wahrhaft bezauberndes Musikerlebnis zu Pfingsten sorgen die internationalen Barocktage im Stift Melk. Das Festival mit dem Titel „Mensch: Natur: Wohin?“ bietet den Besucher:innen die Möglichkeit, die barocke Architektur und Kunst in Melk zu genießen und gleichzeitig über die Mensch-Umwelt-Beziehung und ihre Perspektiven nachzudenken. Gleichermaßen verzaubert wird man an Bord der „BRANDNER Schiffahrt“ im Zuge einer Wachau-Rundfahrt, bei der Gäste die UNESCO-Welterbelandschaft aus einer ganz besonderen Perspektive bestaunen können. Ein weiterer beliebter Ausflugstipp ist die neue Ausstellung „Kind sein“ (Start 13. Mai 2023) auf der Schallaburg. Tipp: Melk ist öffentlich von Wien aus sehr gut erreichbar!