Mit 2G ins Schneeschuh-Abenteuer

Auf der Raxalpe greift man nach den Sternen. Direkt vor dem Raxalm-Berggasthof lassen sich auf der Panorama-Terrasse funkelnde Galaxien am Himmel ohne Lichtverschmutzung bestaunen.

Auch unter Tage setzt sich die Natur auf rund 1.545 Metern Seehöhe gekonnt in Szene. Es handelt sich um einen außergewöhnlichen Natur- und Kulturraum. Um die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich nutzen zu können, ist ab 4. Dezember 2021 ein 2G-Nachweis erforderlich. In der Seilbahn gilt eine FFP2-Maskenpflicht, so will man seinen Gästen ein sicheres Natur- und Bergvergnügen bieten.

Winterliche Sportangebote und Versorgung des leiblichen Wohls

© Scharfeggers Raxalpen Resort ×

Trendsportart ist diesen Winter das Schneeschuhwandern. Da leicht zu erlernen, eignet es sich für die ganze Familie. Darüber hinaus bietet die Raxalpe dieses Jahr spezielle Aktionswochen an, um allen Gästen ein kostenschonendes Wintervergnügen zu ermöglichen. Ein Farbleitsystem auf der Raxalpe sorgt für die gewünschte Orientierung am Berg: Insgesamt gibt es drei gekennzeichnete Wanderwege mit unterschiedlichen Zieldestinationen, sowie einen Rundwanderweg. Neben Winterwanderungen und Schneeschuhtouren nimmt eine weitere Wintersportart Fahrt auf: Rodeln auf der Raxalpe sowie am Preiner Gscheid erfreut sich größter Beliebtheit. Die sportlichen Aktivitäten im Schnee regen bekanntlich den Appetit an. Mit einem Take-Away-Angebot beim Raxalm-Berggasthof wird der knurrende Magen der Wintersportler*innen besänftigt. Nach Ende des Lockdowns lässt sich das kulinarische Angebot auch im Inneren genießen.

Rax Winter-Challenge und kulinarische Höhenflüge

© Arthur Michalek ×

Im Rahmen der Rax Winter-Challenge am 6. März 2022 bewegen sich Familien auf großem Fuß durch die märchenhafte Winterwelt der Wiener Alpen. Der Skitouren- und Schneeschuhwettbewerb ist für Anfänger sowie Fortgeschrittene geeignet. Kulinarische Höhenflüge auf der Rax verspricht „Haubenkoch trifft Hüttenwirt“. Spitzenkoch Christoph Puchegger vom Gasthof Puchegger-Wirt und Hüttenwirt Bernd Scharfegger kochen am 14. und 15. März 2022 für Feinschmecker im Raxalm-Berggasthof groß auf.

Die Aktionswochen in der Wintersaison 2021/22 im Überblick:

1 + 1 Gratis-Seilbahntickets (Berg- und Talfahrt) für Studierende. Termin: 01. – 28. Februar 2022

Gratis-Schneeschuhverleih für Kinder (6 bis 14 J.) in den Semesterferien. Termin: 05. und 06. Februar 2022.

Faschingsspecial am Faschingsdienstag: 50 Prozent Ermäßigung auf alle regulären Ticketpreise der Rax-Seilbahn. Termin: 01. März 2022

1 + 1 Gratis-Seilbahntickets (Berg- und Talfahrt) für Frauen. Termin: 07. – 11. März 2022

Ermäßigte Seilbahntickets (Berg- und Talfahrt) für Singles. Termin: 14. – 18. März 2022

1 + 1 Gratis-Seilbahntickets (Berg- und Talfahrt) für Senioren. Termin: 21. – 25. März 2022

1 + 1 Gratis-Seilbahntickets (Berg- und Talfahrt) für Männer. Termin: 28. März – 01. April 2022